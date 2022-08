von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – Hegauer FV 2:3 (0:1). – Das Spiel hatte einen furiosen Auftakt. Bereits in der ersten Spielminute landete der Ball durch Marc Kuczkowski im Gästetor. Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung wurde dem Treffer jedoch die Anerkennung versagt. Praktisch im Gegenzug musste der Überlinger Torhüter Maximilian Ritzler gegen den frei vor ihm auftauchenden Raffaele Care sein ganzes Können aufbieten, um den Führungstreffer der Gäste zu verhindern.

Überlingen war überlegen, traf aber nicht

Im weiteren Spielverlauf waren die Einheimischen überlegen, hatten auch mehrere Chancen zum Führungstreffer, die jedoch ungenutzt blieben. Die größte Möglichkeit bot sich Kuczkowski in der 14. Minute. Er setzte den Ball aus aussichtsreicher Position aber übers Tor. Care hatte in der 26. Minute nach einem Fehler des Überlinger Torhüters die große Möglichkeit zur Gästeführung. Gästetorhüter Yannick Büche entschärfte in der 40. Minute mit einer Glanzparade einen sehenswerten Schuss von Jonas Heberle. In der 42. Minute verwandelte Care einen Foulstrafstoß sicher zur Halbzeitführung für den Hegauer FV.

Hegauer FV macht es besser – 2:0

In der zweite Halbzeit fanden die Gastgeber nicht mehr zu ihrem Spiel. Zwar war der FC weiterhin überlegen, aber nennenswerte Torchancen waren Mangelware. Besser machten es die Gäste, als Kevin Kohler in der 56. Minute einen sehenswerten Angriff zum zweiten Hegauer Tor abschloss. Nachdem Care in der 63. Minute nach einem schulmäßig vorgetragenen Konter das 0:3 gelang, schien die Partie gelaufen.

Luici und Kuczkowski lassen Überlingen hoffen

Guiseppe Luici ließ Überlingen nach seinem Anschlusstreffer in der 67. Minute noch einmal hoffen. Unmittelbar danach gelang Kuczkowski das 2:3 und das Spiel wurde plötzlich wieder spannend. Überlingen war bis zum Schlusspfiff darum bemüht, die Begegnung zu drehen. Unkonzentriertheiten und Abschlussschwächen verhinderten gegen die gut gestaffelte Hintermannschaft der Gäste aber weitere Treffer. Der Hegauer FV brachte das Ergebnis nicht unverdient über die Zeit und landete damit den ersten Saisonsieg. (gh)

Tore: 0:1 (42./FE) Care, 0:2 (56.) Kevin Kohler, 0:3 (63.) Care, 1:3 (67.) Luici, 2:3 (68.) Kuczkowski. – SR: Brunner (Triberg). – Z: 130.

