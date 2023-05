Fußball-Landesliga: FC Überlingen – Türk. SV Singen Singen 3:2 (2:0)- Beide Mannschaften war mit Spielbeginn der unbedingte Siegeswille anzumerken, sodass die Zuschauer eine insbesondere in der Anfangsphase temporeiche Partie sahen.

Joshua Keller scheitert da noch an Torhüter Beller

Die erste Möglichkeit bot sich dem FC Überlingen, als Marc Kuczkowski in der dritten Minute von Joshua Keller in Szene gesetzt wurde, in aussichtsreicher Position aber an Gästetorhüter Ahmet Beller scheiterte. Klare Tormöglichkeiten boten sich beiden Teams trotz ihrer offensiven Ausrichtung zunächst nicht. In der 22. Minute gelang Jannik Gerlach mit einem abgefälschten Distanzschuss die Führung für die Einheimischen. In der 28. Minute schloss Keller nach Zuspiel von Gerlach einen sehenswerten Tempogegenstoß der Gastgeber zum 2:0 ab. Nach diesem Treffer konnte sich der FC eine Feldüberlegenheit erarbeiten und hatte durchaus die Möglichkeit bis zum Halbzeitpfiff die Führung auszubauen.

Türk. SV Singen erhöht das Tempo

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste wieder das Tempo und Überlingen wurde mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Der FC fand nicht mehr zu seinem Spiel. und musste sich zusehends aufs Kontern verlegen. Bei einem dieser Konter tauchte Gerlach in der 59. Minute nach mustergültigem Zuspiel von Jonas Stumpf alleine vor dem Gästetor auf und ließ sich die Chance zum 3:0 nicht nehmen.

Bange Minuten für FC Überlingen

Wer gedacht hatte, die Partie sei nun gelaufen, sah sich getäuscht. Die Gäste gaben nicht auf und forcierten ihre Angriffsbemühungen noch mehr. Als in der 75. Minute Jonas Broeski der Ball im Strafraum unglücklich an die Hand gesprungen war, waren Rot und Strafstoß die Konsequenz. Karacan Süleyman ließ sich die Möglichkeit zum Anschlusstreffer für den TSV nicht nehmen. Nach dem zweiten Gästetor durch Süleyman musste Überlingen noch bange Minuten und wütende Angriffe der Gäste überstehen, bis das neunte Spiel ohne Niederlage in Serie abgepfiffen wurde und die drei Punkte in Überlingen blieben. (gh)

Tore: 1:0 (22.) Gerlach, 2:0 (28.) Keller, 3:0 (59.) Gerlach, 3:1 (76./FE) Süleymann, 3:2 (81.) Süleyman. – SR: Stockmar (Freiburg). – Z: 130. – Bes. Vork.: Rote Karte Broeski (FCÜ Handspiel).

