von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – SC Gottmadingen 1:0 (1:0). – Beide Mannschaften boten sich in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch, ohne jedoch zu nennenswerten Tormöglichkeiten zu kommen. In der 19. Minute zeigte der Schiedsrichter Gästespieler Felix Heuel die Rote Karte, nachdem dieser den frei auf das Tor stürmenden Marc Kuczkowski regelwidrig gestoppt hatte. Der anschließende Freistoß von Patrick Sandhas wurde von Gästekeeper Alain Abaz um den Torpfosten gelenkt.

Überlingen in Überzahl mit leichter Feldüberlegenheit

Nach dem Platzverweis konnten sich die Gastgeber zwar eine leichte Feldüberlegenheit erarbeiten, die gute gestaffelte Hintermannschaft der Gäste ließ aber zunächst keine zwingende Möglichkeiten zu. Die nächste klare Chance war erst in der 45. Minute zu verzeichnen, als Jannik Gerlach alleine vor Torhüter Abaz auftauchte, dieser jedoch mit einer Glanzparade auf Kosten eines Eckballs den Treffer verhinderte. Hierbei hatte er gegen den Kopfball von Gerlach keine Chance, sodass dem FC 09 mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff die Führung gelang.

Torhüter Abaz verhindert das 2:0

In der zweiten Halbzeit konnten beide Mannschaften das hohe Tempo nicht mehr halten. Überlingen war zunächst wiederum überlegen, bis zur ersten Torchance dauerte es aber bis zur 61. Minute. Erneut Abaz verhinderte mit einer Glanzparade gegen Kuczkowski den zweiten Überlinger Treffer. Mit zunehmender Spieldauer waren den Gastgebern dann die 120 Pokalminuten vom Mittwoch anzumerken.

Gottmadingen-Bietingen setzt in Unterzahl Überlingen unter Druck

GoBi witterte trotz Unterzahl seine Chance, doch noch zumindest einen Punkt zu holen und setzte den FC immer stärker unter Druck. In der 68. Minute tauchte Nico Staiger nach einer Unsicherheit der Überlinger Hintermannschaft völlig freistehend vor FC-Torhüter Maximilian Ritzler auf, dieser verhinderte mit einer Glanzparade den möglich Ausgleich. Durch die offensive Spielweise der Gäste boten sich Überlingen bei Kontern mehrere Möglichkeiten zum zweiten Treffer. Kuczkowski (73.) und Giuseppe Luici (75.) fanden jedoch in aussichtsreicher Position in Torhüter Abaz ihren Meister. So musste Überlingen bis zum Schlusspfiff gegen die nie aufsteckenden Gäste bis zum Schlusspfiff um den ersten Saisonsieg zittern. (gh)

Tor: 1:0 (45.) Gerlach. – SR: Morat (Villingen-Schwenningen). – Bes. Vork.: Rote Karte Heuel (19., GoBi). – Z: 150.

