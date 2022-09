von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Gutmadingen 4:0 (2:0). – Die Begegnung begann furios. In der dritten Minute verhinderte Gästetorhüter Christian Jaensch mit einer Glanzparade nach einem Schuss von Andreas Romeo die frühe Überlinger Führung. Im Gegenzug verhinderte der Pfosten die Gästeführung und im direkten Gegenangriff scheiterte Marc Kuczkowski an Jaensch. Im weiteren Spielverlauf suchten beide Teams ihr Glück in der Offensive, sodass die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung sahen.

1:0 im dritten Anlauf aus dem Getümmel

In der 17. Minute gelang Andreas Romeo nach einem Getümmel im Gästestrafraum im dritten Anlauf die Führung für die Einheimischen. Nach diesem Treffer konnte sich Überlingen eine Überlegenheit erspielen und kam zu mehreren Tormöglichkeiten. Die klarste hierbei hatte Guiseppe Luici der in der 24. Minute, er scheiterte aber an Jaensch. Ein mustergültiges Zuspiel von Romeo schloss Kuczkowski (29. Minute) mit dem 2:0 ab. Bis zum Halbzeitpfiff versäumte es Überlingen, angesichts weiterer klarer Möglichkeiten die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Nach dem 3:0 durch Luici war die Partie entschieden

Gutmadingen strahlte bei seinen Gegenangriffen zwar immer Gefährlichkeit aus, die gut gestaffelte Überlinger Hintermannschaft um Torhüter Maximilian Ritzler ließ jedoch keine großen Möglichkeiten zu. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste deutlich erkennen, dass sie dem Spiel noch eine Wende geben wollten. Gutmadingen verstärkte seine Offensive und bekam zeitweise spielerisches Übergewicht. Überlingen überstand diese Druckphase aber unbeschadet und nach dem 3:0 durch Guiseppe Luici war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Jonas Heberle in der 77. Minute, der einen Tempogegenstoß mit dem vierten Überlinger Treffer abschloss. (gh)

Tore: 1:0 (17.) Romeo, 2:0 (29.) Kuczkowski, 3:0 (65.) Luici, 4:0 (77.) Heberle. – SR: Bräutigam (Weil). – Z: 120.

