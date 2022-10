von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Königsfeld 4:2 (2:0). – Einen Auftakt nach Maß hatte der FC Überlingen. Bereits in der dritten Minute gelang Janik Gerlach nach Zuspiel von Joshua Keller die Führung. Nach diesem Treffer stand die Gästeabwehr unter Dauerdruck. Durch teilweise sehenswerte Spielzüge erspielte sich Überlingen mehrere Möglichkeiten.

Zur Pause führt Überlingen mit 2:0

Auch nachdem Daniel Sandhas für die Gastgeber mit einem Foulstrafstoß an Gästetorhüter Daniele Fiormarino gescheitert war, setzte Überlingen seinen Sturmlauf fort. Fiormarino verhinderte nach einer schönen Einzelleistung von Jonas Stumpf in der 19. Minute den zweiten Treffer, in der 30. Minute kratzte Kevin Weißler einen Schuss von Keller für seinen bereits geschlagenen Torhüter von der Linie des Gästetors. In der 43. Minute düpierte Stumpf die Gästeabwehr und erzielte das zu diesem Zeitpunkt hoch verdiente 2:0.

3:0 durch Marc Kuczkowski, aber Königsfeld kommt zurück

Die erste Chance nach dem Wiederanpfiff hatte erneut Überlingen. Fiormarino parierte einen Schuss von Gerlach mustergültig. In der 64. Minute schien die Partie gelaufen, als Marc Kuczkowski eine Vorlage von Keller zum 3:0 unter die Latte des Gästetors hämmerte. In den Überlinger Torjubel gelang Königsfeld praktisch im Gegenzug durch Stefan Schwarzwälder das 1:3. Nun witterten die Gäste Morgenluft und verstärkten ihre Sturmbemühungen. Erneut Schwarzwälder machte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer in der 69. Minute noch dramatisch. Fiormarino verhinderte mit zwei Glanzparaden gegen Andreas Romeo (78.) und Jonas Broeski (79.) die vorzeitige Entscheidung.

Überlingen übersteht einige kritische Situationen

In der Schlussphase musste Überlingen dann noch einige kritische Situationen überstehen, die letzten Zweifel am verdienten Sieg beseitigte dann aber Kuczkowski mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute. (gh)

Tore: 1:0 (3.) Gerlach, 2:0 (43.) Stumpf, 3:0 (64.) Kuczkowski, 3:1 (65.) Schwarzwälder, 3:2 (69.) Schwarzwälder, 4:2 (88.) Kuczkowski. – SR: Wenzel (Eriskirch). – Z: 150.

