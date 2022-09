von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Überlingen 4:3 (1:2). – Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Anhänger der SG. Bereits nach drei Minuten lagen ihre Farben im Rückstand. Kuczkowski bereitete für Luci vor, der überlegt zum 1:0 vollendete. Ein leichtfertiger Ballverlust führte in der neunten Minute bereits zum 2:0 für die Gäste. Romeo kam im Strafraum frei zum Abschluss und ließ Schmid mit seinem wuchtigen Schuss keine Chance. In der 22. Minute beinahe das 3:0.

Überlingen stellt Zwei-Tore-Abstand wieder her

In Folge fing sich die SG immer mehr und setzte auch offensive Akzente. Fünf Minuten vor der Pause hielt die SG den Druck aufrecht und belohnte sich mit dem 1:2 durch Skusa. Zu Beginn der zweiten Hälfte schien jeglicher Optimismus wieder verflogen, als Überlingen durch Müller den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. Es dauerte kurz, dann knüpften die Hausherren an ihre druckvolle Phase vor der Pause an.

Gastgeber gleichen aus und gelingt der Siegtreffer

In Minute 56 war es erneut Skusa, der mit einem Schuss Marke „Tor des Monats“ aus 30 Metern verkürzte. Fünf Minuten später drückte Muffler ein Zuspiel von Büttner über die Linie. Nun waren die Gäste etwas von der Rolle, hatten in der 67. nach einem zu kurzen Klärungsversuch der Defensive die Riesenmöglichkeit zur erneuten Führung, Kowalski konnte den Schuss jedoch blocken. Ebenso geblockt wurde Büttner in der 79. Minute. Durch eine Willensleistung gelang der SG in der 86. Minute der viel umjubelte Siegtreffer durch Büttner. (sb)

Tore: 0:1 (3.) Luci, 0:2 (9.) Romeo, 1:2 (40.) Skusa, 1:3 (47.) Müller, 2:3 (56.) Skusa, 3:3 (61.) Muffler, 4:3 (86.) Büttner. – SR: Roeck (Öhningen). – Z: 190.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: