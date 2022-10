von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – SC Gottmadingen-Bietingen 3:0 (0:0). – Nach einer starken zweiten Halbzeit feierte der gastgebende FC Neustadt den langersehnten ersten Heimsieg der Saison. Im ersten Spielabschnitt war die Partie vor rund 150 Besuchern im Neustädter Jahnstadion ausgeglichen mit jeweils einer hochkarätigen Chance auf beiden Seiten. Dass die Platzherren nicht in Rückstand gerieten, hatten sie Torwart Manuel Werner nach toller Parade vor der Pause zu verdanken.

Paul Brosi sorgt für Neustädter Führung

In der zweiten Halbzeit sorgte nach neun Minuten Paul Brosi für die Neustädter Führung. Diese bescherte den Gastgebern mehr Sicherheit im Spiel, die nun verstärkt aus der Abwehr mit ihren Konterangriffen das bessere und spielbestimmende Team wurde. Nach einem gelungenen Konter erzielte elf Minuten vor Spielende Marvin Tritschler das vorentscheidende 2:0. FCN-Trainer Heitzmann tauschte beide Torschützen aus und hielt aber an der Spielweise in den Schlussminuten fest. Nach einem Eckball (89.) erzielte Tobias Tritschler den 3:0-Endstand. Die Gastgeber stellten mit dem Sieg den Anschluss zu den Gästen her und scheinen wieder zur gewohnten Leistungsstärke zurück zu finden. (ju)

Tore: 1:0 (54.) Paul Brosi, 2:0 (79.) Marvin Waldvogel, 3:0 (89.) Tobias Tritschler. – SR: Christian Eiletz. – Z: 150.

