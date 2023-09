Fußball, Landesliga: SV Denkingen – SpVgg F.A.L. 1:0 (0:0). – Beide Mannschaften starteten mit viel Schwung in die Partie. In der 5. Minute ging der Heber von Johannes Reichle knapp am Denkinger Tor vorbei. Auf der Gegenseite versuchte Steffen Allgaier ebenfalls mit einem Heber sein Glück. Sein Schuss aus gut 30 Metern verfehlte sein Ziel haarscharf. Die Gäste hatten im ersten Durchgang etwas mehr vom Spiel und die Mehrzahl an Chancen. Nach einer halben Stunde scheiterte Johannes Reichle und im Nachschuss Mark Burgmeister am glänzend reagierenden Denkinger Torhüter Tobias Boos. Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Lukas Kaltenstadler links durch, fand aber im Torhüter der Gäste seinen Meister.

Nach dem Wiederanpfiff legten beiden Mannschaften eine schöpferische Pause ein. Mitten in dieser Phase fiel der Führungstreffer für die Schwarz-Gelben. Moritz Kugler setzte sich auf der rechten Seite schön durch und flankte punktgenau auf Jonathan Scheike, welcher wenig Mühe hatte, den Ball mit dem Kopf über die Linie zu drücken. Der SVD war nun am Zuge und drängte auf den zweiten Treffer. Erst scheiterte Tino Wagner mit dem Kopf und eine Viertelstunde vor Spielende Lukas Kaltenstadler am Pfosten. Auf der Gegenseite hatte Mark Burgenmeister Pech bei seinem Pfostenschuss. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, scheiterten aber an der vielbeinigen Denkinger Hintermannschaft. So brachte der SV Denkingen den knappen, aber nicht unverdienten Heimsieg über die Zeit.

Tore: 1:0 (61.) Jonathan Scheike. – SR: Jonas Gumz. – Z: 300.