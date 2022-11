von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FC Radolfzell 2:0 (0:0). – Den insbesondere in der ersten Halbzeit sehr offensiv auftretenden Gästen bot sich schon in der zweiten Minute die Chance zum Führungstreffer. Max Chrobok hatte den Überlinger Torhüter Maximilian Ritzler bereits ausgespielt, Jannik Gerlach konnte ihm aber den Ball in letzter Sekunde abjagen. Da auch Überlingen sein Glück in der Offensive suchte, entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine schnelle und abwechslungsreiche Partie.

Trotz bester Chancen steht es zur Pause 0:0

Die erste Überlinger Torchance war in der neunten Minute zu verzeichnen, als der Radolfzeller Torhüter Pascal Bisinger bei einem Distanzschuss von Marc Kuczkowski Mühe hatte, diesen zu parieren. Die nächste Radolfzeller Großchance hatte wieder Chrobok, der alleine auf das Überlinger Tor zulief, jedoch vom Überlinger Ramzi Temini gestoppt werden konnte. In der 39. Minute wurde eine gefährliche Hereingabe von Kuczkowski, die auf der Torlinie entlang trudelte, zur Ecke geklärt. Nach diesem Eckball verfehlt ein Kopfball von Joshua Keller ganz knapp das Gästetor.

Überlingen findet nach dem Wechsel besser in die Partie

In der zweiten Spielhälfte mussten die Gäste auf dem schweren Platz dem hohen Tempo Tribut zollen und Überlingen kam besser ins Spiel. In der 52. Minute gelang Keller nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball die Führung der Einheimischen. Radolfzell verstärkte daraufhin seine Offensivbemühungen noch mehr. Dadurch hatte Überlingen mehr Spielräume und es boten sich bei den Gegenangriffen mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Jonas Stumpf schließt mustergültigen Konter zum 2:0 ab

In der 62. Minute landete ein Schuss von Keller am Pfosten des Gästetores. Die Radolfzeller Angriffsversuche wurden insgesamt zu unkonzentriert vorgetragen, um die Überlinger Hintermannschaft ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die endgültige Entscheidung fiel in der 81. Minute, als der unmittelbar zuvor eingewechselte Jonas Stumpf einen mustergültig vorgetragenen Konter nach einem uneigennütziges Zuspiel von Kuczkowski abschloss. (gh)

Tore: 1:0 (52.) Keller, 2:0 (81.) Stumpf. – SR: Gaßner (Immendingen). – Z: 220.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: