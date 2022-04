von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Schonach 1:1 (0:1). – Die Hausherren begannen das Spiel überlegen und konnte sich einige Chancen in der Anfangsphase herausspielen. In siebten und 24. Minute konnten aber klare Chancen durch Mark Burgenmeister und Timo Senn nicht genutzt werden. Das Spiel geriet zu einem hektischen Hin und Her.

Fehlpass führt zum Foul, Strafstoß zum 1:0 für Schonach

Nach unkonzentrierten Pässen im Spielaufbau lauerten die Gäste aus Schonach immer auf Konter. So auch in der 37. Minute. Nach einem Fehlpass musste Nico Hübschle in das Duell mit Coskun Öztürk, den er nur mit einem Foul stoppen konnte. Strafstoß und Platzverweis für die Heimmannschaft. Den Strafstoß verwandelte Farin Wehrle zum 1:0 für die Gäste. F.A.L. war weiter die stärke Mannschaft, die sich einige gute Chancen herausspielte. Trotzdem war das nicht zwingend genug.

Mark Burgenmeister gelang das einzige Tor trotz vieler F.A.L.-Chancen

In der zweiten Hälfte dann das gleiche Spiel: Schonach lauerte auf Konter und die Hausherren versuchten verzweifelt, ein Tor zu erzielen. In der 62. Minute die Erlösung. Nach schöner Kombination landete der Ball bei Mark Burgenmeister, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste. Es wurde zum Ende hin immer hektischer und rauer. Klare Torchancen der SpVgg konnten nicht genutzt werden. So war es dann am Ende ein Remis, welches der Elf von Stemmer trotz Unterzahl sicherlich wehtat.

Tore: 0:1 (39.) Wehrle, 1:1 (62.) Burgenmeister. – SR: Klimm. – Z: 140.

Alle Spielberichte der Fußball-Landesliga gibt es hier: