von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: VfR Stockach – SpVgg F.A.L. 1:2 (1:1). – Beide Mannschaften spielten von Beginn an nach vorne und es entwickelte sich ein schnelles, auf gutem Niveau stehendes Spiel. Es ging hin und her, keine der Mannschaften konnte sich ein Übergewicht erspielen, die Abwehrreihen hatten alles im Griff, nur Standards führten zu gefährlichen Situationen.

Zwei Tore in zwei Minuten zum 1:1-Zwischenstand

So in der zehnten Minute, als ein Freistoß von Moritz Eckert knapp am Gästetor vorbeistrich. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe die Gäste nach einem schnellen Konter ihre erste große Chance durch Robin Karg zum 0:1 abschlossen. Zwei Minuten später erzielte Dominik Ladan mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Meter den Ausgleich zum 1:1.

Mit ein bisschen Glück gelingt F.A.L. das Siegtor

Nach der Pause das gleiche Spiel, nennenswerte Chancen waren hüben wie drüben nicht zu verzeichnen, bis zur 86. Minute. Die VfR-Abwehr hatte die Situation eigentlich schon geklärt, als ein unnötiger Ballverlust 20 Meter vor dem Tor den Gästen freie Bahn bescherte und Leon Gecaj zum 1:2 einschob. Die Bemühungen der Heimelf brachten nichts Zählbares mehr ein, sodass die Gäste als glückliche Sieger vom Platz gingen (se). Tore: 0:1 (39.) Karg, 1:1 (41.) Ladan, 1:2 (86.) Gecaj. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 140.

