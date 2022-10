Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – Hegauer FV (Samstag, 15.30 Uhr). – Ein brisantes Derby steht am Wochenende auf dem Programm, in das die Gäste vom Hegauer FV zwar mit einer positiven Statistik, aber wahrscheinlich ohne neuen Trainer gehen.

„In den letzten Jahren sind wir stets als Sieger vom Feld gegangen“, blickt der Sportliche Leiter des Hegauer FV, Michael Rösch, zurück auf die Partien gegen den SC Gottmadingen-Bietingen. Der Blick zurück ist für ihn aktuell erfreulicher als der Blick nach vorne, denn die Nachfolge von Coach Ronny Warnick, der vor wenigen Tagen sein Traineramt niedergelegt hat, ist noch nicht abgeschlossen.

Im Laufe der kommenden Woche könnte es laut Rösch etwas Konkretes geben. Interimstrainer Michael Watras, der die HFV-Elf immerhin zu einem 5:3-Sieg über den starken Aufsteiger SC Konstanz-Wollmatingen geführt hat, ist erkrankt, sodass zuletzt die Spielführer das Training leiteten, natürlich keine Ideallösung. „Wir sind mit der aktuellen Lage nicht glücklich und ich bedauere den Abschied von Ronny Warnick“, betont Rösch.

Doch parallel zur Trainersuche läuft auch die Vorbereitung auf das anstehende Spiel. „GoBi will sicher die Serie beenden, sodass das für die Zuschauer sicherlich ein gutes Spiel wird“, erwartet Rösch. Denn der jüngste SC-Sieg über den Hegauer FV gelang der Elf aus dem Katzental am 10. November 2018, als sich die beiden Teams noch in der Bezirksliga gegenüberstanden.

Nach zwei Heimsiegen in Folge musste der SC Gottmadingen-Bietingen beim Tabellenführer DJK Donaueschingen zuletzt eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen, über die Trainer Marius Nitsch rückblickend sagt: „Die Niederlage schmeißt uns jetzt nicht um. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gegen einen guten Gegner gemacht und unterm Strich hätten wir aus meiner Sicht einen Punkt verdient gehabt.“

Allerdings hat das Spiel noch weitere Folgen, denn zwei Gelb-Rote Karten mit entsprechenden Sperren reduzieren Nitschs personelle Alternativen. „Die zwei Platzverweise sind natürlich nicht gut für uns, aber wir werden trotzdem eine gute Truppe im Derby stellen“, erwartet Nitsch mit Blick auf das anstehende Heimspiel.

Allerdings hat er durchaus Respekt vor dem Gegner. „Der HFV hat neue Energie freigesetzt und das macht ihn sehr gefährlich. Außerdem sind die Jungs besser, als der Tabellenplatz es momentan aussagt“, so seine Einschätzung des Nachbarn. Daher geht er „von einem umkämpften Spiel vor vielen Zuschauern aus“.