Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). In Frickingen wartet der aktuelle Tabellendritte, der noch Vizemeister werden kann und das Ticket zur Aufstiegsrunde lösen will, auf die Bad Dürrheimer. „Wir haben beim 2:2 gegen Tabellenführer Singen gezeigt, dass wir uns auch vor den Spitzenmannschaften der Liga nicht verstecken müssen“, sagt Blanco. In den bisherigen zwölf Rückenspielen gingen die Kurstädter nur einmal als Verlierer vom Platz, haben den Klassenerhalt jedoch noch nicht sicher.

Blanco hat für die Partie einen Matchplan erstellt, der unter der Woche in den Trainingseinheiten konsequent umgesetzt wurde. „Ich habe sehr viele schöne Dinge gesehen. Wichtig wird es sein, die gute Offensive der Gastgeber in den Griff zu bekommen“, ergänzt der Trainer. In der Vorrunde gelang das den Kurstädtern bei der 1:7-Niederlage nicht. „Das damalige Ergebnis hat für mich keine Relevanz mehr, da sich das Gesicht unserer Mannschaft verändert hat. Noch einmal wird uns das nicht passieren“, ist sich Blanco sicher.

Kein Thema ist eine Rückkehr von Yunus Gülnar, mit dem Blanco erst wieder in der Sommervorbereitung rechnet. „Wir werden bei allen anderen angeschlagenen Spielern kein Risiko eingehen“, betont Blanco

