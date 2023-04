Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SC Gottmadingen-Bietingen 2:0 (1:0). – Der SC Konstanz-Wollmatingen konnte seine Serie mit 13 Spielen ungeschlagen fortsetzen. Gegen den SC Gobi gab es erneut ein Dreier.

Konstanz-Wollmatingen kontrolliert die Partie

Das Spiel kontrollierten die Hausherren von Beginn an, wie es auch erwartet worden war. Die erste Torchance der Partie hatten deshalb die Hausherren – Hahn verfehlte in der 13. Minute nur knapp das Tor. Das Geschehen spielte sich überwiegen der Hälfte der Gäste aus Gottmadingen ab. Nach einem Eckball von Jo Junker der erste Treffer per Kopf durch Hahn in der 24. Spielmute. Zwei Minuten später scheiterte Liam Omore nach einer Vorlage von Hahn am Pfosten.

Samuel Völklein erlöst den SC Konstanz-Wollmatingen

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte die Heimmannschaft die Partie und kam durch Hahn, Omore, Biade zu einigen Chancen. Die Erlösung dann in der 82. Minute durch den eben eingewechselten Völklein nach guter Vorarbeit von Hahn und Biade. Die Gottmadinger fanden in der zweiten Halbzeit zwar besser ins Spiel, doch der Sieg war am Ende hochverdient für die Konstanzer, die in der Nachspielzeit noch eine Gelb-Rote Karte kassierten.

Tore: 1:0 (24.) Hahn, 2:0 (82.) Völklein. – SR: Svenja Neugebauer (Langenargen). – Z: 130. – Bes. Vork.: Gelb-Rot SC KN-Wollmatingen (91.).

