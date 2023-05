Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC Bad Dürrheim (Mittwoch, 18.30 Uhr). Im Nachholspiel treffen am heutigen Abend zwei Nachbarn im Tabellenkeller aufeinander. Gutmadingen (24 Punkte) will mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für Bad Dürrheim (18 Punkte) ist es nahezu die letzte Chance, einen der wahrscheinlich zwei Abstiegsplätze zu verlassen. Für beide steht somit sehr viel auf dem Spiel.

„Ich habe mir die Bad Dürrheimer zuletzt noch einmal angeschaut und weiß genau, was da auf uns zukommt“, sagt Gutmadingens Trainer Marius Nitsch. Für ihn und seine Elf gelte es, nach der unglücklichen Niederlage vom vergangenen Wochenende eine Trotzreaktion zu zeigen. Immerhin kann Gutmadingen mit einem Sieg von Rang 14 auf Platz elf springen und hätte bei anschließend noch zwölf zu vergebenden Punkten neun Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Nitsch freut es, dass er in der entscheidenden Saisonphase im personellen Bereich aus dem Vollen schöpfen kann. „Es geht um die Big Points“, so Nitsch, der die Kurstädter als unberechenbar einstuft. Der Trainer hofft, dass dieses Mal das Abschlussglück auf Gutmadinger Seite ist und nicht wie so oft der Pfosten oder ein Fuß des Gegners einen Torerfolg verhindert.

Noch wichtiger ist die Partie für die Bad Dürrheimer, für die selbst eine Punkteteilung wohl zu wenig wäre. „Wir peilen drei Punkte an. Zusammen mit dem anschließenden Heimspiel am Samstag gegen Denkingen wäre dann der drittletzte Platz noch machbar. Unsere Spieler sind bereit, alles zu geben. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Partie muss ich keinen Spieler heißmachen“, sagt Trainer Franco de Rosa.

Wie Nitsch hat auch de Rosa nahezu alle Spieler an Bord. Allein Adrian Dumitru wird nach seiner Roten Karte fehlen. De Rosa wird wohl ein, zwei Spieler aus der A-Jugend mitnehmen. „Wir haben die jüngsten Spiele gut weggesteckt. Wir wissen um die Brisanz der Partie. Ich bin zuversichtlich, dass für uns in Gutmadingen etwas geht“, ergänzt de Rosa. Das erste Duell der beiden Mannschaften in dieser Saison endete mit einem 1:1-Unentschieden.

