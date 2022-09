von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Furtwangen – TuS Bonndorf 1:2 (0:1). Furtwangen kassierte die dritte Niederlage in Serie. GegenBonndorf waren die Bregtäler dabei nicht einmal die schlechtere Mannschaft, vor dem Tor jedoch zu ungenau. Nachdem Furtwangen die Anfangsphase bestimmte, gingen die Gäste in Minute 20 durch einen Freistoßtreffer von Florian Isele mit 1:0 in Führung. In der Folge waren die Hausherren wieder überlegen, während sich die Gäste aufs Kontern beschränkten. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich: Nach einem indirekten Freistoß glich Timo Wagner aus zwölf Metern aus (55.). Auch in der Folge hatten die Bregtäler mehr vom Spiel, ließen aber ihre Möglichkeiten aus. Dies bestrafte sich in Minute 75, als Jannik Thurau aus abseitsverdächtiger Position das 2:1 für Bonndorf erzielte. In der Schlussphase drängte Furtwangen auf den Ausgleich , kam aber zu keinen klaren Chancen mehr. Tore: 0:1 (20.) Isele, 1:1 (55.) Wagner, 1:2 (75.) Thurau. ZS: 120. SR: Yannick Leinfels.

Fußball-Bezirksliga „Der Vergleich mit Union Berlin ist nicht schlecht"

FC Bräunlingen – SG Riedböhringen/Fützen 4:1 (2:1) – Die Bräunlinger starteten gut in die Partie. Den ersten Jubel gab es jedoch bei den Gästen, die in Minute 21 durch Joshua Berrer in Führung gingen. Sechs Minuten später sorgte zwar Ebrar Samcar für den Ausgleich, danach war jedoch die SG Riedböhringen/Fützen bis zur Pause die bessere Mannschaft. Deshalb war die Bräunlinger 2:1-Führung durch Elias Bauer kurz vor dem Halbzeitpfiff auch etwas schmeichelhaft. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber dann die stärkere Elf und erhöhten ihre Führung durch den Doppelpack von Fabian Wehringer (49./65.) auf 4:1. Die Gäste kamen zwar in der Schlussphase durch Abdullah Cakmak noch zum 4:2, über 90 Minuten war es jedoch ein verdienter Sieg für den FC Bräunlingen. Tore: 0:1 (21.) J. Berrer, 1:1 (27.) E. Samcar, 2:1 (44.) E. Bauer, 3:1 (49.) F. Wehinger, 4:1 (65.) F. Wehinger, 4:2 (82.) A. Cakmak; ZS: 150; SR: Dominik Staiger.

