von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: (kat/mst/ju/sk) DJK Donaueschingen II – SV Geisingen 1:0 (0:0) – Beide Teams fanden gut in die Partie und lieferten sich in den ersten 45 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Die Gastgeber hatten dabei die etwas besseren Chancen, konnten aber genauso wie Geisingen im ersten Abschnitt keine davon nutzen. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. In einem guten Bezirksliga-Spiel hatte Donaueschingen zwei, drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Die Gäste hatten ebenfalls eine Chance zum Führungstreffer, verpassten das 0:1 aber unglückliche. So deutete alles auf eine Punkteteilung hin. In der Nachspielzeit kam aber der Auftritt des jungen Yunis Celik. Nach einem Freistoß staubte der eingewechselte Spieler aus wenigen Metern ab zum glücklichen Siegtreffer für die DJK. Tor: 1:0 (90.+2) Yunis Celik; ZS: 120; SR: Maximilian Schreiber

Fußball-Bezirksliga „Das war die richtige Reaktion“ Das könnte Sie auch interessieren

SV Obereschach – FC Hochemmingen 2:3 (2:1) Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Tim Goltz in Front. Hochemmingen fand nur schwer in den Rhythmus. Julian Künstler vergab eine gute Ausgleichsmöglichkeit. Die Gäste machten Druck. Jeremias Ketterer traf nach einer Ecke aber nur den Obereschacher Torpfosten. Besser machten es die Gastgeber. Sie münzten einen Konter in das 2:0 um, Benedikt Laufer traf dabei ins Schwarze (36.). Hochemmingen jedoch kurz vor dem Pausenpfiff zum verdienten Anschlusstreffer. Künstler lochte per Distanzschuss präzise ein. Danach hatte Obereschach Glück, dass Hochemmingens Efstratios-Michail Chatziioannidis nur das Außennetz traf. In der Schlussphase erhöhten die Gäste noch einmal die Schlagzahl. Chatziioannidis markierte den 2:2-Ausgleich (85.). Nur kurze Zeit später sorgte Gäste-Spielertrainer Mario Bucelli für das 2:3. Tore: 1:0 (4.) Goltz, 2:0 (31.) Laufer, 2:1 (45.) Künstler, 2:2 (85.) Chatziioannidis, 2:3 (86.) Bucelli; ZS: 100; SR: Philipp Eschle

FC Hochemmingen - SV Hölzlebruck Hochemmingen und Hölzlebruck trennen sich unentschieden. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

SV Rietheim – FV Möhringen 3:3 (2:2) Die erste Halbzeit war geprägt von einer fast ausgeglichenen Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste. Möhringen ging früh (20.) durch Paulsen in Führung. Doch die Gastgeber kämpften sich wieder durch Geigers Ausgleich (24.) zurück. Im Vier-Minuten-Takt wiederholte sich dies danach durch Bell zur Gästeführung und den erneuten Ausgleich von Geiger. Bis zur Pause gab es auf beiden Seiten weitere Chancen, aber ohne Erfolg. In der zweiten Halbzeit überzeugten die Gastgeber mit einer cleveren und kämpferischen Leistung und kamen durch Spielertrainer Knackmuß (75.) zur verdienten 3:2-Führung. Rietheim konnte den Vorsprung nicht über die Zeit retten. In der Nachspielzeit kamen die Möhringer durch Giesler noch zum glücklichen Ausgleich. Tore: 0:1 (10.) Stefan Paul-sen, 1:1 (24.) Manuel Geiger, 1:2 (28.) Felix Bell , 2:2 (32.) M. Geiger 3:2 (75.) Markus Knackmuß, 3:3 (90.+4) Mario Giesler. ZS: 75. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

SV Obereschach - SV Rietheim Kantersieg für Obereschach gegen Rietheim Das könnte Sie auch interessieren

SV Aasen – SG Dauchingen/Weilersbach 1:3 (0:2). Dauchingen stand sehr kompakt und agierte mit langen Bällen auf ihre robusten Stürmer, während Aasen mit spielerischen Mitteln keine Lösungen fand. In Minute zehn gingen die Gäste verdient mit 1:0 in Führung, Mika Geiger war der Torschütze. Eine Viertelstunde später erhöhte die SG durch Maximilian Steinbach zum 0:2. Aasen schüttelte sich kurz und verkürzte zehn Minuten vor der Pause durch Thomas Stiglmeir. Nach dem Seitenwechsel rannten die Hausherren vergeblich an und bissen sich an der Gäste-Defensive die Zähne aus. Klare Torchancen gab es nicht, stattdessen setzten die Gäste mit einem Konter in der Schlussminute zum 3:1 durch Mike Köhler den Schlusspunkt. Tore: 0:1 (10.) Geiger, 0:2 (25.) Steinbach, 1:2 (35.) Stiglmeir, 1:3 (90.) Köhler. ZS: 120. SR: Kostenbader.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: