Fußball-Bezirksliga: FC Pfaffenweiler – SG Dauchingen/Weilersbach 3:0 (1:0). – Die Heimelf kam gut in die Partie und hatte das Spiel zunächst im Griff. Folgerichtig ging sie durch Raphael Gür in der 17. Minute in Führung. In der Mitte der ersten Hälfte ließen die Hausherren aber etwas nach und die Gäste kamen besser in die Begegnung. So entwickelte sich bis zur Pause ein offenes Duell.

Treffer zum Endstand fällt in der Nachspielzeit

Im zweiten Durchgang dominierten die Gastgeber wieder das Spielgeschehen. Nach einem Freistoß erhöhte Gür per Kopf auf 2:0. Aufseiten der Gäste gab es im zweiten Spielabschnitt nur noch eine nennenswerte Chance zu verzeichnen. In der Nachspielzeit stellte Jallow Saja mit seinem Treffer zum 3:0 den Endstand her. So geht der FCP als verdienter Sieger vom Feld.

Tore: 1:0 (17.) Gür, 2:0 (70.) Gür, 3:0 (94.) Saja. – SR: Imhof (Triberg). – Z: 180.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: