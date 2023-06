Fußball-Bezirksliga: FC Löffingen – SV Hölzlebruck 3:1 (0:1). – „Es war ein schwerer Tag!“, sagte der Löffinger Trainer Fabian Niederprüm kurz nach Spielende. Er wirkte sichtlich erleichtert, aller Widrigkeiten zum Trotz ganz am Ende den sicheren Klassenerhalt in den Händen zu haben. Niederprüm hatte die Mannschaft nach der Winterpause mit 15 Punkten auf dem letzten Platz übernommen und in der Folge eine fulminante Rückrunde mit 28 Punkten aus den letzten 16 Partien hingelegt.

Rückstand in der ersten Halbzeit

„Wir wussten immer, dass wir uns auf niemanden außer uns selbst verlassen können“ sagte Niederprüm. Das Ergebnis aus Pfaffenweiler, Hochemmingen siegte 4:2, gab ihm recht. Zunächst schien es, als würde die Hypothek der Hinrunde den Löffingern am Ende doch einen Strich durch die Rechnung machen. In der 31. Minute ging der SV Hölzlebruck durch Koch in Führung, ehe Baumann in der 68. Minute ausgleichen konnte.

Löffingen dreht das Spiel und feiert

Dennoch befanden sich die Löffinger bis zur 88. Minute auf einem Abstiegsplatz. Dann aber sorgte Simon Weißenberger für das vielumjubelte 2:1, dem Kaufmann in der 92. Minute sogar noch die Krönung folgen ließ. Niederprüm sah „kein schönes Spiel“ und viele vergebene Chancen. Am Ende war er einfach zufrieden mit seinem Team, das niemals aufgab: Mit 400 Zuschauerinnen und Zuschauern, Pyrotechnik auf beiden Seiten und einer fulminanten Rückrunde, an dessen Ende der Klassenerhalt steht.

Tore: 1:0 (39.) Koch, 1:1 (68.) Baumann, 2:1 (88.) Weißenberger, 3:1 (92.) Kaufmann. – SR: Fresenborg. – Zuschauer: 400.

