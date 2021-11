von unserer Sportredakton

Fußball-Bezirksliga: Der FC Hochemmingen und Mario Maus haben nach einvernehmlichen Gesprächen die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Dies teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der Grund liege in der beruflichen Neuorientierung des Trainers und den damit verbundenen Herausforderungen. Aufgrund dieser Situation könne der 36-Jährige nach eigenen Angaben nicht mehr 100-prozentig die Energie aufbringen, die die Mannschaft seiner Ansicht nach benötige. „Ich kann der Mannschaft nicht vorgaukeln, dass ich alles gebe, wenn dies nicht der Fall ist. Das bin ich dann nicht“, sagt Maus zu seiner Entscheidung und fügt an: „Es waren tolle viereinhalb Trainerjahre in Hochemmingen.“

Der FC Hochemmingen betont, dass der Verein und Mario Maus auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. Man gehe in freundschaftlicher Verbundenheit auseinander. Das Training beim Tabellenzehnten der Bezirksliga wird bis zum Jahresende Mario Buccelli leiten. Dabei unterstützt ihn sein Mannschaftskollege Pascal Heinig. Für Mario Maus ist die Beendigung der Zusammenarbeit nicht zugleich das Ende seiner Trainertätigkeit: „Ich bin erst 36. Wenn es die Zeit beruflich und familiär wieder erlaubt, werde ich vielleicht wieder einen Trainerjob annehmen.“

