Fußball-Bezirksliga: FC Pfaffenweiler – TuS Bonndorf 1:1 (1:1). – Die Gäste kamen etwas besser ins Spiel und konnten in der ersten Viertelstunde eine leichte Dominanz entwickeln. Jannik Thurau sorgte in dieser Phase für das 1:0.

Florian Herbst gleicht zum 1:1 für Pfaffenweiler aus

Doch es dauerte nicht lange, ehe auch die Heimelf den Weg in die Begegnung fand. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Florian Herbst fand in der 25. Minute eine passende Antwort auf den Rückstand und glich die Begegnung mit seinem Treffer wieder aus. So ging es wenig später auch in die Halbzeitpause.

Zum Ende der Partie hin nochmals gute Torchancen

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das klassische Mittelfeldgeplänkel. Torgelegenheiten waren über weite Strecken des zweiten Durchgangs Mangelware. Erst gegen Spielende entstanden durch individuelle Fehler in der Defensive beider Teams auf beiden Seiten Chancen, die jedoch allesamt nichts einbrachten. So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten Remis zweier Mannschaften, die sich über weite Strecken der Spielzeit neutralisiert hatten.

Tore: 0:1 (15.) Thurau, 1:1 (25.) Herbst. – SR: Gärtner (Dauchingen). – Z: 180.

