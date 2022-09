Fußball-Bezirksliga: SV Hinterzarten – DJK Villingen 4:2 (1:1). – Den besseren Start vor 100 Zuschauern erwischten die Villinger. Furkan Bak brachte die Gäste bereits nach vier Minuten in Front. Die DJK blieb etwa eine halbe Stunde überlegen, ließ dann aber nach. Kurz vor der Pause markierte Lars Mundinger den Ausgleich (44.).

Hinterzarten trifft, Villingen vergibt seine Chancen

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Goran Misic zum 2:1 (46.). Julian Eckert markierte in der 65. Minute das 3:1. Villingen hat zwar weiter viel Ballbesitz, erspielte sich aber keine Torchancen. Der SVH traf hingegen in der 73. Minute durch Jona Schuler zum mehr als vorentscheidenden 4:1. In der 83. Minute war Kevin Kärcher im Strafraum gefoult worden. Kärcher selbst trat vom Elfmeterpunkt an und konnte aber lediglich noch Ergebniskosmetik betreiben.

Tore: 0:1 (4.) Bak, 1:1 (44.) Mundinger, 2:1 (46.) Misic, 3:1 (65.) Eckert, 4:1 (73.) Schuler, 4:2 (83.) Kärcher. – SR: Nübling.

