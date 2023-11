Fußball-Bezirksliga: FC Pfaffenweiler – TuS Bonndorf 4:0 (2:0). – Nach zuletzt zwei 5:0-Kantersiegen des Aufstiegsaspiranten hatte der FC zunächst Schwierigkeiten in die Partie gegen den Tabellenfünften aus Bonndorf zu finden.

Zwei Freistöße vor der Pause

Die gut sortierten Bonndorfer ließen zunächst kaum etwas zu und die Passmaschine des Tabellenzweiten nicht zum Laufen kommen. Nach 28 Minuten kam dann der Brustlöser für Rot-Weiß. Der starke Nico Anders traf per Freistoß zum 1:0 und brachte damit etwas Ruhe ins Spiel von Pfaffenweiler.

Noch vor der Pause sorgte Ohlhauser nach guter Körpertäuschung und einem satten Abschluss für das verdiente 2:0. Eine große Chance zum Anschluss bekam Bonndorf per Freistoß. Doch Pfaffenweilers Keeper Marco Anders parierte gegen den sonst so treffsicheren Bernhart. (41.)

Klare Feldüberlegenheit und Vorentscheidung nach einer Stunde

Pfaffenweiler erspielte sich in der zweiten Halbzeit mehr Feldanteile, ohne wirklich zwingend vors Tor der Gäste zu kommen. Die höhere Zahl an Eckbällen und Freistößen waren ein Indiz für die Feldüberlegenheit der Gastgeber. Ein solcher Standard brachte dann auch die Vorentscheidung. Erneut war es Nico Anders, der sich bei einem Freistoß aus 18 Metern ein Herz fasste und zum 3:0 versenkte (60.). Nur acht Minuten später ließ Raphael Gür sogar noch das 4:0 folgen, nachdem Pfaffenweiler durch starkes Pressing am 16-Meter-Raum einen Ballverlust der Gäste erzwungen hatte.

Schlageter: „Die Balance stimmt.“

Die Entstehung dieses letzten Tores steht symbolisch für das aktuelle Erfolgsrezept des FC Pfaffenweiler. Björn Schlageter sah zwar „spielerisch nicht das beste Spiel seiner Mannschaft“, und dennoch „einen verdienten Sieg“, der auch dadurch erzwungen wurde, das die Balance zwischen Abwehr und Angriff stimmt. So ist laut Schlageter nicht nur die starke Hintermannschaft Garant für den Erfolg, sondern auch die Angreifer, die ein starkes Pressing spielten und in vorderster Reihe ihre Aufgaben erledigten, ebenso wie die Abwehr, die sich entscheidend in die Angriffe einschalte.

Pfaffenweiler siegt zum fünften Mal in Folge

Pfaffenweiler siegt damit zum fünften Mal in Folge, baut damit seine Siegesserie aus und bleibt an Spitzenreiter Möhringen dran, die im Parallelspiel ebenfalls mit 4:0 gegen Hölzlebruck siegten. Am Mittwoch steht dann das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten Bad Dürrheim an.

Tore: 1:0 (28.) N. Anders, 2:0 (37.) Ohlhauser, 3:0 (60.) N. Anders, 4:0 (68.) Gür. – SR: Matosevic (FK Bratstvo Villingen). – Z: 180.



