von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SG Reichenau/R.-Waldsiedlung – SC Markdorf 2:2 (1:1). – Die SGR bestimmte über große Strecken das Spielgeschehen bei sommerlichen Temperaturen. Bereits nach zwei Minuten erzielte Weltin nach schönem Zusammenspiel auf der rechten Seite den Führungstreffer. Kurz darauf hatte Sättele die nächste Großchance. Im direkten Gegenzug bekamen die Gäste einen zweifelhaften Strafstoß zugesprochen, den Adefeyiju sicher verwandelte.

Gastgeber nutzen ihre größeren Chancen nicht

Auch in der Folge hatte die SGR die größeren Chancen, doch der Torerfolg blieb aus. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste immer wieder nach langen Bällen auf die beiden Stürmer gefährlich. Kane drehte die Partie nach einem Abpraller für den SC Markdorf. Die SGR warf alles nach vorne und erarbeitete sich Chance um Chance. Nikolas Weltin traf dann zum verdienten Ausgleich. So blieb es in einem fairem Spiel beim Unentschieden. (db)

Tore: 1:0 (2.) N. Weltin, 1:1 (7.) Adefeyiju, 1:2 (53.) Kane, 2:2 (77.) N. Weltin. – SR: Hilebrand (Kressbronn). – Z: 120.

