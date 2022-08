von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – SV Deggenhausertal 1:5 (0:2). – In einem tempoarmen Bezirksligaspiel konnte der SV Deggenhausertal verdient die Punkte aus Hilzingen mit nach Hause nehmen.

Überraschende Führung für die Gäste

In der ersten halben Stunde fand ein langes Abtasten im Mittelfeld mit wenig Höhepunkten statt. Das Spiel war über die gesamte Spielzeit ebenfalls auffallend von vielen Fehlpässen beider Mannschaften geprägt. In der 33. Minute konnte der SV Deggenhausertal überraschend durch Victor Maag in Führung gehen. Nach einem Getümmel im Hilzinger Strafraum kam er schließlich frei zum Schuss. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen durch einen Fehlpass im Hilzinger Aufbauspiel das 2:0, ebenfalls durch Maag.

Ehrentreffer für Gastgeber Hilzingen

Auch nach der Halbzeit konnten die Hilzinger ihre Fehler nicht abstellen und so kam Jonas Jehle in der 58. und 62. Spielminute nach tiefen Pässen in die Schnittstelle frei vors Tor und schob souverän zum 3:0 und 4:0 ein. In der 71. Spielminute gelang Jeckl vom FC Hilzingen dann durch einen langen Ball der Ehrentreffer, nachdem er den Torhüter umkurvt hatte. Den Schlusspunkt setzte der SV Deggenhausertal in der 89. Minute durch Nicolas Schiller. Nach einem erneuten Fehlpass im Aufbauspiel schon nach Querpass frei vor dem Tor zum 1:5-Endstand ein. Insgesamt war es ein schwacher Auftritt der Heimmannschaft, die dem SV Deggenhausertal verdient die Punkte überlassen muss.

Tore: 0:1 (32.) Maag, 0:2 (45.) Maag, 0:3 (58.) Jehle, 0:4 (62.) Jehle, 1:4 (72.) Jeckl, 1:5 (89.) Schiller. – SR: Lorenz. – Z: 150.

