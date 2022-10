von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 1:1 (0:1). – Eine Punkteteilung mit der SG Reichenau, die den SC Markdorf alles andere als glücklich macht. Der Gastgeber hatte auf dem schwierig zu bespielenden Kunstrasen den besseren Start in das Duell mit einem individuell sehr starken Gast gefunden.

Markdorf lässt selbst dickste Chancen liegen

Nach acht Minuten hätte es schon 2:0 stehen müssen, und die Gäste von der Gemüseinsel hätten sich darüber nicht beschweren dürfen. Aber nicht einmal die besten Möglichkeiten konnten die Markdorfer Spieler nutzen. Stattdessen ging die SG Reichenau mit 1:0 in Führung, hatte das Gastgeschenk der SC-Abwehr dankend angenommen.

Mehr als das 1:1 sollte nicht gelingen gegen Reichenau

Die spielte den in der Abwehr disziplinierten Gästen perfekt in die Karten. Gegen einen SC Markdorf, der nicht aufgab, trotz der nicht genutzten Chancen gut gespielt hatte. Am Ende wurde er zwar mit einem berechtigen Foulstrafstoß, der zum Ausgleich genutzt wurde, belohnt. Es blieb aber auch deshalb beim Remis, weil Uhl nach Gelb-Roter Karte (74.) vorzeitig zum Duschen geschickt und die letzte Freistoßchance gerade noch vom Reichenauer Torhüter pariert worden war.

Tore: 0:1 (43.) Ochs, 1:1 (69./FE) Weimer. – SR: Waibel. – Z: 120. -Bes. Vork.: Gel-Rot Uhl (74./SCM)

