von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SG Reichenau/R.-Waldsiedlung – SV Bermatingen 5:1 (2:0). – Die Heimelf versuchte ab der ersten Minute Druck auf das Gästetor zu machen. Nach acht Minuten ging die SG Reichenau mit der ersten Chance in Führung. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen flankte Magnus Eiermann den Ball in die Mitte. Dort erzielte Meer per Kopf das 1:0.

Reichenau hat mehr vom Spiel

Auch in der Folge hatten die Reichenauer mehr vom Spiel. Der SV Bermatingen versuchte immer wieder, seine Sturmspitze Krieger ins Spiel zu bringen, der die Hintermannschaft beschäftigte. Das nächste Tor fiel aber wieder für die SGR. Eine scharf getretene Ecke von Weltin köpfte Ochs mit viel Wucht unter die Latte zum 2:0. Auf der Gegenseite klatschte eine Flanke auf die Latte. Mit dem Pausenpfiff verhinderte Dreher im Tor des SVB den dritten Treffer.

Bermatingen fand nun besser in die Partie

Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 55. Minute gab es Strafstoß für die Bermatinger, den Librizzi sicher verwandelte. Wenige Minuten später traf David Blum mit einem Schuss aus 20 Metern nur die Latte. In der 77. Minute machte er es dann besser. Nach einer Kopfballablage von Meer erzielte Blum aus kurzer Distanz das 3:1.

4:1 und 5:1 innerhalb von zwei Minuten

Im direkten Gegenzug hatten der SVB die große Chance auf den Anschluss, doch der Ball wurde Im Fünfmeterraum abgelaufen. Gegen Ende schraubte die SGR das Ergebnis in die Höhe. Eine zu kurze Kopfballrückgabe nutzte Fabio Gasser zu seinem ersten Bezirksligator. In der 87. Minute markierte Ochs nach schöner Flanke von der rechten Seite den 5:1 Endstand. (db)

Tore: 1:0 (8.) Meer, 2:0 (41.) Ochs, 2:1 (55./FE) Librizzi, 3:1 (77.) D. Blum, 4:1 (85.) F. Gasser, 5:1 (87.) Ochs. – SR: Hamad (Konstanz). – Z: 100.

