Das Crowdfunding-projekt von Silke Lopes, die in Villingen den ersten Unverpackt-Laden eröffnen will, ist erfolgreich angelaufen. Das erste Gründungsziel von 10 000 Euro hat das Projekt bereits nach fünf Tagen erreicht. Anfang Juli soll eröffnet werden.

Wenn Silke Lopes Anfang Juli ihren Unverpackt-Laden in Villingen eröffnet, kann sie von sich behaupten, dass ihr sogar zwei Premieren gelungen sind. Zum einen gibt es bis dato keinen Unverpackt-Laden in VS, zum anderen ist das künftige Geschäft in