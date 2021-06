Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

VS prüft Nachfrage nach Corona-Schnelltests

Durch die Lockerungen der vergangenen Wochen, ist die Nachfrage nach Corona-Bürgertests gesunken. Nur in wenigen Bereichen des öffentlichen Lebens werden noch Testnachweise verlangt. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, was das für die beiden Teststationen in Villingen und Schwenningen bedeutet.