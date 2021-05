VS-Villingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sechs Stunden in drei Minuten: Der Demo-Tag in Villingen im Zeitraffer-Video

Schauen Sie sich hier die Entwicklung in der Villinger Innenstadt am Muttertag im Zeitraffer-Video an. Die Aufnahme zeigt den großen Polizeieinsatz sowie den zunehmenden Menschenauflauf gegen Nachmittag im Schnelldurchgang. Und am Ende löst sich alles wieder auf.