Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Narren buhen aggressive Störer aus – Um 21 Uhr rückt die Polizei vor

Villingen hat am Sonntag und Montag Fasnet gefeiert, wie es die Stadt immer getan hat: schwungvoll, traditionsbeladen und auch ein wenig gegen die Obrigkeit. Aber am Montagabend knallt es in der Rietstraße.