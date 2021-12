Nach dem verheerenden Brand in einem Villinger Wohnhaus an der Ecke Bleiche-/Großherzog Karl-Straße am Mittwoch, sind nun weitere Details bekannt. Bei dem Brandopfer soll es sich um einen 76-Jähriger Hausbewohner handeln. Ein 84-jähriger Bewohner konnte sich selbst retten. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Drei Mal musste die Feuerwehr bislang erneut zum Brandort ausrücken.

Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidiums Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, wurden bei dem Brand am Mittwoch in einem mehrgeschossigen und von zwei älteren Personen bewohnten Haus in der Bleichestraße in