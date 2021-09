Die Karrieremesse Jobs for Future in VS-Schwenningen hat ihre Tore wieder geöffnet. Mehr als 200 Aussteller präsentieren noch bis Samstag täglich von 9 bis 17 Uhr verschiedene Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung und auch zum Studium. Der SÜDKURIER war vor Ort.

Neu ist in diesem Jahr der Live-Stellenmarkt vor Ort. An Pinnwänden können Aussteller ihre aktuellen Stellenausschreibungen sichtbar machen. Auch die Last-Minute-Börse verspricht Kurzentschlossenen die Möglichkeit, noch in diesem Jahr bei einem