Jugendhilfeausschuss trifft sich am 30. Juni zu einer Sondersitzung. Auch einkommensabhängige Modelle werden in Villingen-Schwenningen nun diskutiert.

Harte Debatten stehen den Ratsgremien in den nächsten Wochen bevor. Dabei geht es um die stufenweise Erhöhung der Kindergartengebühren. Den Anfang macht der Jugendhilfeausschuss am 30. Juni in der Neuen Tonhalle. Da beginnt die Aussprache um 18 Uhr