Villingen-Schwenningen vor 38 Minuten

Eine Daten-Spur führt auch ins Ausland: Wo unsere Infos aus Terminbuchungen für Corona-Schnelltests landen

Viele Corona-Schnelltestzentren der Region nutzen externe Dienstleister, um Terminbuchungen und persönliche Daten der zu testenden Personen zu verwalten. Einige Menschen fragen sich nun, wo diese durchaus sensiblen Daten am Ende landen. Eine Spurensuche in Eingabeformularen, auf Webservern und in der Schweiz.