Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Diesem Lehrer hören die Schüler zu – Er verrät uns, wie das geht

Den Unterricht von Christian Wallner haben seine Schüler immer mit dabei – auf dem Handy. Der Lehrer am Gymnasium am Romäusring erklärt, warum er Podcasts für den richtigen Weg bei der Prüfungsvorbereitung hält. Und er gibt Kollegen Tipps, wie der Einstieg in das Trend-Medium leicht gelingt.