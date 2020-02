Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Das Forstamt warnt: Warum es im Wald derzeit lebensgefährlich ist

Nach dem Orkantief „Sabine“ muss in den Wäldern erst einmal mit schwerem Gerät aufgeräumt werden. So lange haben Spaziergänger hier nichts verloren. Der stellvertretende Leiter des Villinger Forstamtes, Roland Brauner, erklärt, warum das so ist und warum das Holz schnell aufgearbeitet werden muss.