Nathalie Moosmann, eine der beiden Töchter der Familie, ist am Sonntag ebenfalls an Corona gestorben. Sie wurde nur 23 Jahre alt. Ortsvorsteher Manfred Moosmann ist tief betroffen. „Diese Nachricht ist nur schwer zu verdauen, da fehlen die Worte, dass die Krankheit auch diesem jungen Alter zum Tod geführt hat. Ich wünsche der betroffenen Familie viel Kraft für diesen schweren Verlust,“ sagte er.

Mitte März wurde bekannt, dass es in Tennenbronn ein größeres Corona-Infektionsgeschehen gibt. Wie das Gesundheitsamt damals mitteilte, seien in einem Kindergarten sowie in einem Unternehmen mehrere Personen positiv getestet worden. Unter anderem wurden in dem Schreinereibetrieb sieben Mitarbeiter per PCR-Test positiv getestet. Insgesamt waren inklusive Kontaktpersonen 17 Personen positiv. Darunter mehrere Fälle, die auf die britische Mutationsvariante zurückzuführen waren. Die Schreinerei wurde daraufhin vorübergehend geschlossen, da mehrere Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne mussten.

Wie Ortsvorsteher Manfred Moosmann sagte, wird es in der Ortschaftsratssitzung, die am heutigen Dienstag, 13. April ab 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal stattfindet, eine Gedenkminute zu Ehren der beiden Verstorbenen geben. „Ich werde die Gedenkminute aus mehreren Gründen einlegen. Weil es eine extreme Folge der Corona-Pandemie ist, weil es sich um einen bekannten und geschätzten Unternehmer aus unserem Ort handelt und auch weil es zwei Personen aus einer Familie getroffen hat“, erläuterte Moosmann.

Derweil steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rottweil weiter an. Am Samstag lag sie bei 108,7, am Sonntag kletterte sie auf 133,7. In der Gesamtstadt Schramberg gibt es derzeit 48 aktive Fälle von Corona-Infektionen (Stand 12.4 April, 16 Uhr).