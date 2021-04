Wie geht es dem St. Georgener Verein in Corona-Zeiten? Finanzielles Polster schwindet immer mehr, immerhin muss noch eine Vereinsgaststätte unterhalten werden.

In mehr als 100 Vereinen mit sportlichem, musischem oder sozialem Schwerpunkt können sich die Bürger in St. Georgen engagieren. Normalerweise. Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein geregeltes Vereinsleben seit über einem Jahr nicht möglich. In