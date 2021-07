Orthopädiepraxis organisiert eine Sonder-Impfaktion. Alle 150 Dosen können trotz vereinzelter Absagen genutzt werden. Impfbereitschaft in St. Georgen hoch.

Einen weiteren Schritt zur Erhöhung der Impfquote zur Bekämpfung von Covid-19 trug am Samstag eine große Impfaktion in St. Georgen bei. Die Orthopraxis Schwarzwald Lopes und Zimmerer bot einen Sonder-Impfaktionstag an. Impfwillige konnten sich mit