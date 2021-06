Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Zahl der Infizierten sinkt weiter – Das sind die Coronazahlen für den Landkreis am Dienstag

Nach einigen Tagen mit einer seitwärts und leicht nach oben verlaufenden Kurve bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis, ging es am Montag wieder deutlich nach unten. Nun liegt sogar die nächste Lockerungsstufe in erreichbarer Nähe. Die aktuellen Infektionszahlen am Dienstag geben weiter Hoffnung.