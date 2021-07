Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Vermüllt und verlassen: Kritik an privaten Corona-Schnellteststationen

Gefühlt sind im Landkreis in den vergangenen Wochen überall kleine, private Teststationen aus dem Boden geschossen. Bürger können sich dort kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Nach den jüngsten Lockerungen stehen viele Pavillons aber quasi verlassen herum. Vor dem Oberen Tor in Villingen glich die Station am Mittwochmorgen einer Müllhalde. Das sorgt bei Bürgern für Verdruss.