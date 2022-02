Zwei junge Fahrer drücken in der Nacht auf Samstag in Rottweil zu stark auf das Gas. Dann verlieren sie die Beherrschung über ihre Fahrzeuge und es kommt zur Kollision. Doch was steckt hinter dem schweren Unfall?

Es mussten enorme Kräfte auf die Fahrzeuge gewirkt haben. Die Vorderfront des Audis ist völlig deformiert. Was ist also auf dem Rottweiler Kaufland-Parkplatz an der Saline in der Nacht auf Samstag passiert?Der Unfallhergang ist noch unklar, heißt es