Die Schulferien im Land haben begonnen. Viele Ausflügler und Touristen zieht es in den Schwarzwald und in Gastronomiebetriebe. Die könnten nach langem Lockdown jetzt endlich wieder Geld verdienen – sollte man meinen. Doch den Gastronomen fehlen massiv Mitarbeiter. Das führt dazu, dass Gäste nicht selten vor verschlossenen Türen stehen.

An der mündungsfernsten Quelle, deren Wasser in die Donau fließt, betreibt die Familie Dold in dritter Generation den Kolmenhof, ein Restaurant und Ausflugsziel, das fast jeder kennt, beliebt bei Einheimischen, Wanderern und bei Touristen als Hotel