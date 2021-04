Das Gesundheitsamt meldet die Coronazahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch, Stand 9 Uhr. Demnach wurden seit Dienstag 118 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch bei 8103, ein Anstieg zum Vortag um 118 Fälle. 7217 Menschen gelten als genesen. Das sind 48 mehr als am Dienstag. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19