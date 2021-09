Königsfeld-Neuhausen vor 41 Minuten

Theater im Engel will ohne Maskenpflicht starten – Und so soll das funktionieren!

Das Theater im Gasthaus Engel in will seinen Betrieb am Freitag, 22. Oktober, wieder aufnehmen. Das Besondere dabei: Die Maskenpflicht soll für die Zuschauer entfallen. Olaf Jungmann, Betreiber des Theaters und auch des mobilen Rollmopstheaters, erklärt, wie das möglich ist.