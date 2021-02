Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Studie zeigt: Während Corona entwickeln auch viele junge Leute eine Depression

Das hat Jan Ilhan Kizilhan in einer Online-Befragung herausgefunden. Der Leiter der transkulturellen Psychosomatik in der Mediclin Klinik am Vogelsang in Donaueschingen hat dazu sowohl Studierende als auch Berufstätige befragt. Fast 50 Prozent der Teilnehmer klagten über psychische Belastungen.