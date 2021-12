Donaueschingen vor 1 Stunde

Jetzt noch mehr Tempo beim Impfen im Landkreis: Impfstützpunkt Donaueschingen nimmt am Samstag den Betrieb auf

Nachdem seit gut einer Woche im zentralen Impfstützpunkt in Villingen-Schwenningen geimpft wird, geht am Samstag das zweite Impfangebot des Landkreises an den Start – und zwar in Donaueschingen. Hier gibt es alle Infos zu Öffnungszeiten und Ablauf. Schon bald könnten Angebote in weiteren Städten folgen.