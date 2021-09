Donaueschingen vor 4 Stunden

„Das alles werden wir nicht in wenigen Wochen aufholen, dazu wird es Jahre brauchen.“: Für die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates brauchen die Kinder nun ihrer Lehrer und Eltern als Team

In die Schulhäuser ist wieder Leben eingekehrt. Doch für Ramona Vogelbacher ist klar: So einfach lässt es sich nicht zur Tagesordnung übergehen, denn nun sei die Frage: Wie kommen die Kinder zurück und was brauchen sie.