Lange Touren, bei Wind und Wetter draußen, geschlafen wird immer im Zelt: Ralf Zandona ist gerne in der Natur unterwegs. Und am liebsten alleine.

Ralf Zandona hat schon viele Gipfel bestiegen: in Österreich, in der Schweiz, in Italien und Frankreich. „Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überall war“, sagt der 60-Jährige. Doch eine fünfwöchige Alpendurchquerung von Garmisch nach